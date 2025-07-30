Lucas, San Diego Comic-Con sahnesine ilk kez çıkarak, 2026’da Los Angeles’ta kapılarını açması planlanan müzenin perde arkasını anlattı. Etkinlikte, John Williams’ın ikonik Star Wars müziği eşliğinde büyük bir alkışla karşılanan 81 yaşındaki usta, bu kez yeni bir film değil, sanatın evrensel dili üzerine bir yolculuğu başlattığını duyurdu.

Müze, Lucas’ın eşi Mellody Hobson ile birlikte kurduğu ve hikâye anlatımının farklı türler, dönemler ve biçimler üzerinden işlendiği bir tutku projesi. Lucas, burayı "halkın sanatı için bir tapınak" olarak tanımlıyor ve eserin değeriyle değil, kurulan duygusal bağla sanatın anlam kazandığını vurguluyor.

Müzenin mimarisi de içeriği kadar dikkat çekici. Çinli mimar Ma Yansong’un tasarımı, beş katlı dev bir yıldız gemisini andırıyor. Euronews'te yer alan habere göe; 00 bin metrekarelik alanıyla bir IKEA mağazası büyüklüğünde olacak yapı, Los Angeles Memorial Coliseum ile Lucas’ın mezunu olduğu Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin hemen yanında yer alacak.

Star Wars hayranlarını da mutlu edecek müzede, General Grievous’un bisikleti, orijinal landspeeder ve Anakin Skywalker’a ait uzay gemisi gibi ikonik objeler sergilenecek. Ralph McQuarrie’nin orijinal konsept çizimleri de ziyaretçileri bekliyor olacak.

Ancak müze yalnızca Star Wars’a odaklanmıyor. Lucas’ın kişisel koleksiyonundan Frida Kahlo ve Norman Rockwell tabloları, R. Crumb ve Jack Kirby’nin çizgi romanları, 1934 tarihli Flash Gordon çizimi ve ilk Iron Man kapağı gibi eserler de müzenin kürasyonunda yer alacak.

Ziyaretçiler ayrıca iki sinema salonu, derslikler, bir kütüphane, restoran ve hediyelik eşya dükkânıyla zenginleştirilmiş bir deneyim yaşayacak. Çevresindeki park alanı ise halka açık olarak kullanılmaya devam edecek.

Pandemi ve yapım sürecindeki teknik zorluklar nedeniyle açılışı ertelenen müzenin, kesin bir tarih verilmemekle birlikte, 2026 yılında ziyaretçilere kapılarını açması planlanıyor.