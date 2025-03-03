Capello, Ancelotti'nin başarısının temelinde futbolu çok iyi bilmesi ve oyuncularını doğru şekilde yönetmesinin yattığını belirtti. Efsane teknik adam, "Ancelotti, takımı nasıl yöneteceğini, futbolu nasıl oynatacağını ve oyuncuları sahaya nasıl yerleştireceğini çok iyi biliyor. Ayrıca büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor. Kylian Mbappé’ye de çok yardımcı oldu ve bu onun büyük bir başarısıdır" ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, bir antrenörün en önemli özelliğinin elindeki oyuncuları doğru analiz edebilmek olduğunu söyledi. Capello, "Bir teknik direktörün en önemli görevi, sahip olduğu kadroyu anlamak ve nereye gitmek istediğini bilmektir. Eğer bunu anlayamazsanız başarısız olursunuz. Ancelotti ise bunu mükemmel şekilde yapıyor" dedi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Capello, Real Madrid’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappé hakkında da konuştu. Fransız futbolcunun başlangıçta eleştirildiğini ancak bunun haksız olduğunu ifade etti.

İtalyan teknik direktör, "Mbappé, Real Madrid’in ne olduğunu anlamak için üç aya ihtiyaç duydu. Onu birçok kişi eleştirdi ama aslında hiçbir şey anlamadılar ve saçmaladılar. Şimdi ise onun olağanüstü ve üst seviyede bir oyuncu olduğu net bir şekilde görülüyor" dedi.

Genç yetenekler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Capello,"Tüm genç oyuncuları izledim ve çok iyiler. Eğer bu takımda yer alıyorlarsa zaten kaliteli olduklarını kanıtlamışlardır. Onların gelişimini beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal hakkında da görüş belirten Capello, "Lamine çok büyük şeyler yapıyor. Barcelona'da oynamaya başladığında ona yeni Messi denildi ama o seviyeye ulaşamaz çünkü Messi’nin dahiliği bambaşkaydı. Yine de Lamine üst düzey bir oyuncu" dedi.