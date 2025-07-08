John Lennon, 1962 yılında Hamburg'da bulunduğu sırada, Beatles'ın ilk sözleşmesini imzalamasından yaklaşık bir hafta önce ve ilk albümünü kaydetmesinden altı ay önce Cynthia Powell'a bu mektubu yazmıştı. O dönem dünya çapında şöhretin eşiğinde olan Lennon, aynı zamanda en yakın arkadaşı ve eski Beatles basçısı Stuart Sutcliffe'in ölümünün üzüntüsünü yaşıyordu.

Lennon mektubunda, Sutcliffe'in ölüm haberinin nasıl yayıldığını sorgulayarak, “Acaba tüm gazeteler, Stu hakkında neden yazdı ve bunu nasıl öğrendiler? Onlara kim söylemiş olabilir?” ifadelerini kullanmıştı.

İkili, mektubun yazılmasından kısa süre sonra evlenmiş ve 1962-1968 yılları arasında evliliklerini sürdürmüştü. John Lennon, 1969 yılında Yoko Ono ile evlenmiş ve 1980 yılında hayatını kaybedene kadar Ono ile evliliğini devam ettirmişti.

Christie's, açık artırmaya çıkarılacak bu mektubun, Cynthia Powell'ın o dönemde Lennon'ın hayatındaki en önemli kişi olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Lennon'ın kaleme aldığı mektup, müzayede evinin 'Classic Week' adı altında gerçekleştirdiği satışın önemli parçalarından biri olacak.

Öte yandan mektubun eksik olduğu ve Cynthia Powell'ın, kamuoyuna açıklamadan önce bazı bölümleri kestiği öğrenildi. Bu durum, mektubun içerdiği kişisel detayların bir kısmının gizli tutulduğunu gösteriyor.

Sanat eseri niteliğinde satışa çıkarılan bu özel mektup, John Lennon hayranlarının yanı sıra koleksiyoncuların da dikkatini çekmeye hazırlanıyor.