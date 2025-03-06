İskoçya’daki ünlü Loch Ness Gölü'nde gizemli bir kütle görüntülendi. Drumnadrochit'teki Loch Ness Merkezi, Dores Plajı’nda bir görgü tanığı tarafından çekilen fotoğrafın, 2025 yılının ilk Nessie gözlemi olabileceğini duyurdu.

EFSANE GERÇEK Mİ OLUYOR?

Kimliği John olarak açıklanan adam, telefonuyla gölde yüzeye yakın bir kütleyi görüntüledi. Olayın gerçekleştiği gün hava koşullarının iyi olduğunu belirten yetkililer bu gözlemin Nessie efsanesini daha da güçlendirdiğini belirtti.

GÖRÜNTÜLER ANALİZ EDİLİYOR

Bağımsız araştırma grubu Loch Ness Exploration (LNE), bölgedeki gözlemleri analiz etmeye devam ettiklerini ifade ederken LNE'den Alan McKenna, ziyaretçileri gözlemlerini paylaşmaya davet etti.

TAM 6 METRE UZUNLUĞUNDA

Ayrıca, Loch Ness’i web kamerası aracılığıyla izleyen Eoin O’Faodhagain de suda yaklaşık 6 metre uzunluğunda bir varlığın yükselip battığını kaydetti. Ancak bu görüntüler henüz Resmi Loch Ness Canavarı Görüntüleme Kaydı’na eklenmedi.

Araştırmacılar, bu yeni bulguların Nessie’nin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştırabileceğine inanıyor.