Bloomberg'in çarşamba günkü haberine göre, ABD merkezli bilgisayar oyunu yayıncısı Electronic Arts (EA), 400 çalışanını işten çıkartacağını, BioWare stüdyosunu kapatacağını ve yeni "Mass Effect" oyununu iptal ettiğini duyurdu.

Şirketin toplam iş gücünün yüzde 3'ünü etkileyecek olan bu işten çıkarma sürecine, "Mass Effect" ve "Dragon Age" gibi efsaneleşen oyun serilerinin arkasındaki stüdyo olan BioWare bünyesindeki 50 çalışanın da dahil olduğu kaydedildi.

BİR KURBAN DA SİMS OLDU

EA yöneticileri kurum içi bir mektupta, şirketin operasyonlarını gözden geçirdiğini ve maliyetleri düşürmek amacıyla bazı projeleri iptal etme kararı aldığını bildirdi.

Yöneticiler mektupta, “Portföyümüz genelinde, yetenek ve yatırımlarımızı oyuncular ve uzun vadeli büyüme için en büyük fırsatları gördüğümüz alanlarla uyumlu hale getirmek adına bilinçli tercihler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda şirket, "The Sims" serisi kapsamında planlanan ve kod adı "Project Lotus" olan oyunu da iptal ederken, kaykay oyunu "skate." üzerinde çalışan geliştirme ekibinin kadrosunu küçültecek.

SERVİS OYUNLARA TAM DESTEK

EA, spor oyunlarına, "Apex Legends", "Battlefield" ile çıkışı planlanan "Star Wars" ve Marvel yapımlarına yatırım yapmayı sürdüreceğini açıkladı.

1995 yılında kurulan ve 2007 yılında EA tarafından satın alınan BioWare, son yıllarda beklentileri karşılamayan oyun çıkışları ve düşen satış rakamları nedeniyle zorluklarla karşı karşıyaydı.

Söz konusu yeniden yapılanma süreci, şirketi borsadan çekerek özelleştiren ve bilançosuna 18 milyar dolar borç ekleyen, ağustos ayında Suudi Arabistan öncülüğünde gerçekleşen 55 milyar dolarlık satın almanın ardından geldi.