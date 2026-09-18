Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Berkshire Hathaway, 96 yaşındaki Warren Buffett'ın yönetim kurulu başkanlığı görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, efsanevi yatırımcının bundan böyle onursal başkanlık görevini üstleneceği bildirildi. Yıllardır planlandığı üzere, boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna ise Warren Buffett'ın oğlu Howard G. Buffett getirildi.

ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN KORUYUCUSU OLACAK

Yatırım dünyasının duayen ismi Warren Buffett ve uzun yıllar birlikte çalıştığı ortağı Charlie Munger tarafından onlarca yılda inşa edilen benzersiz Berkshire kültürünün "koruyucusu" olarak görülen 71 yaşındaki Howard G. Buffett, dev holdingin yönetim kurulu seviyesindeki denetim ve planlama süreçlerinden sorumlu olacak.

Ülkenin en önemli demiryolu şirketlerinden Burlington Northern'dan konut sektörünü destekleyen Clayton Homes'a kadar devasa bir iş hacmini barındıran Berkshire Hathaway'in idari yapılanmasında bu değişimle birlikte yeni bir dönem başladı.

HOWARD BUFFETT'IN TEMPOLU YAŞAMI DEĞİŞİYOR

Yeni göreviyle birlikte yönetim kurulundaki sorumlulukları artan Howard G. Buffett, bu değişimin kişisel yaşam tarzını ve rutinlerini doğrudan etkileyeceğini ifade ediyor.

Kendi arazisini işleyen bir çiftçi olmanın yanı sıra küresel hayırseverlik faaliyetleri kapsamında yoğun seyahat temposuna sahip olan Buffett, geçmişte yaptığı bir değerlendirmede, Berkshire'daki sorumluluklarının risk seviyesini azaltması gerektiğini söylediğini aktarmıştı.

155'ten fazla ülkeye seyahat ettiğini ve son yıllarda defalarca Ukrayna'yı ziyaret ettiğini belirten Buffett, yönetim kurulu başkanlığı süresince bu tür seyahatleri artık gerçekleştiremeyeceğini dile getirmişti.

GENİŞ YÖNETİM TECRÜBESİYLE GÖREVE GELİYOR

İcra yetkisi bulunmayan yönetim kurulu başkanı sıfatıyla şirketi doğrudan yönetmeyeceğini belirten Howard G. Buffett, temel görevinin gelecek CEO Greg Abel'ı her şekilde desteklemek ve şirket sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu vurguluyor.

1999 yılında kurulan Howard G. Buffett Vakfı'nın da yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olan Buffett, geçmişte tarım emtiası devi Archer Daniels Midland şirketinde yatırımcı ilişkileri alanında çalışmış, ayrıca babasının en bilinen yatırımlarından Coca-Cola'nın yönetim kurulunda 17 yıl boyunca görev yaptıktan sonra 2016 yılında emekli olmuştu.