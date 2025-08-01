Van’da yaşayan İranlı heykeltıraş, hurdacılardan topladığı demir parçalarını sanat eserine dönüştürdü. Vida, cıvata, motor parçaları, inşaat demirleri ve çivilerle 600 kilogramlık malzeme toplayan sanatçı, 5 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde sembolik bir "Van Gölü Canavarı" heykeli yaptı. Heykel kısa sürede dikkat çekti ve 350 bin liraya bir işletmeciye satıldı.

FOTOĞRAF NOKTASI OLDU

Satın alınan heykel, Van Kalesi'nin karşısında bulunan ve yöresel yemeklerin sunulduğu bir restoranın bahçesine yerleştirildi. Dinozoru andıran figür, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler heykelin önünde fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşıyor, bu da bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

“VAN GÖLÜ EFSANESİNİ HEYKELE DÖNÜŞTÜRDÜM”

Heykeltıraş, çocukluğundan beri heykel sanatıyla ilgilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Van’da 150’den fazla heykel yaptım. Van Gölü Canavarı heykelini de bu efsaneyi somutlaştırmak için tasarladım. Hurda araçlardan 600 kilogram demir topladım, 3 ay boyunca çalıştım. Van Gölü sahilinde sergileyince büyük ilgi gördü. Satın almak isteyen oldu, ben de verdim.”

“ŞEHRİN SEMBOLÜNE DÖNÜŞTÜ”

Heykeli satın alan işletme sahibi ise canavar figürünün Van’la özdeşleştiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Heykel 1100 parçadan oluşuyor. Yerinde gördük, çok beğendik. Bahçemize getirdik. Ziyaretçilerimiz ilgi gösteriyor, fotoğraflar çekiliyor, güzel anılar biriktiriyorlar. Amacımız hem kültürümüzü hem tarihimizi tanıtmak.”