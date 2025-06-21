Törene, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar ile EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan’ın açılış konuşmalarını yaptığı törende 15 dalda ödül verildi.
Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü’nü de Sözcü Gazetesi Ekonomi Servisi’nden Caner Yıldırım layık görüldü.