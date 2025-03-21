Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın Ege adaları ile ilgili olarak Türk vatandaşlarına ve aile üyelerine yönelik Ege adalarına yönelik kısa süreli vize programının (Kapıda Vize) 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını onayladı. Diplomatik kaynaklar, yenilemenin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı işlemler sonucunda yapıldığını belirtti.

Kapıda vize uygulamasının Kilimli (Kalimnos), Kızılhisarlı (Kastelorizo), İstanköy ( Kos), Midilli, Leros, Limni, Rodos, Sisam ( Samos), Sömbeki (Simi) ve Sakız adalarını kapsadığı belirtildi.

BU YIL İKİ ADA DAHA EKLENECEK

Kapıda ve uygulamasının bu yıl Muğla’nın Bodrum ilçesi karşısındaki Patmos ile Çanakkale ile karşısındaki Semadirek (Samothrace) adaları olmak üzere iki adaya daha genişletilerek toplam 12 adayı kapsayacağı belirtildi.

Kapıda vize uygulaması 7 gün süreli olacak ve adaların limanlarındaki giriş noktalarında verilecek.