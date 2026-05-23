Ege Denizi’nde saat 16.34 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre depremin merkez üssü, Muğla’nın Datça ilçesi açıkları olarak belirlendi.

Datça’ya yaklaşık 135,75 kilometre uzaklıkta kaydedilen sarsıntının, yerin 12,4 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı. Deprem çevre bölgelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Uzmanlar, Ege Bölgesi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini belirtti.