Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre saat 01.54’te Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 11.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Muğla’nın Bodrum ilçesine 169 kilometre mesafede gerçekleşti.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.
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