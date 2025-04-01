Ege’nin ortasındaki turistik Paros ile Noussas adasında bugün yaşanan sel felaketinde onlarca araç sel sularına kapıldı.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ile dağlardan Paros adası şehir merkezine gelen sel suları araçları denize sürükledi onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı. Paros Belediyesi itfaiye ekipleri ile arama kurtarma ekipleri alarma geçti.

SEL SULARI 2 METRE YÜKSELDİ ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Şehir merkezinde yer yer 2 metreye yükselen sel suları ile sürüklenen araçlarda mahsur kalan 6 kişi son anda kurtarıldı. Adanın turistik yolları çöktü, heyelanlar meydana geldi.

Paros belediyesinden evlerinizden çıkmayın, sokaklarda araç ile seyahat etmeyin uyarısı yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPTI

Paros Belediye Başkanı Kostas Bizas, "Ada sakinlerimizi ve turistlerimizi adalarımızı etkileyen tehlikeli hava olayları ve yol ağında meydana gelen büyük hasar nedeniyle, ada yol ağında seyahat etmemeye çağırıyoruz. Acil durum araçları hariçtir. Karayolu ağında meydana gelen hasarlar arasında heyelanlar, su baskınları ve ağın bazı bölümlerinin çökmesi yer alıyor ve bu da seyahati tehlikeli hale getiriyor. Belediye, yetkili servislerle işbirliği yaparak acil durumun yönetilmesi için her türlü çabayı göstermektedir. Adada yaşayan tüm sakinlerin ve ziyaretçilerin yetkili makamların talimatlarına uymaları rica olunur" dedi.