Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Kiklat Takımadaları'nda yer alan Syros (Sisam) Adası, kitle turizmine alternatif arayan gezginler için farklı bir gönüllülük programına ev sahipliği yapıyor. Bölgede 1990’lardan bu yana faaliyet gösteren Syros Cats barınağı, adadaki sokak kedilerinin bakımına destek olacak uluslararası gönüllülere ücretsiz konaklama, kahvaltı ve temel hizmetler sunuyor.

Barınak bünyesinde yürütülen "yakala - kısırlaştır - yerine bırak" (TNR) programı kapsamında, sokak kedilerinin sağlık durumları takip ediliyor ve adadaki yaşamın yerel halkla uyum içinde sürdürülmesi hedefleniyor.

ARANAN ŞARTLAR VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Gönüllülük programı kapsamında katılımcılardan haftada 5 gün, günde 5 saat çalışmaları bekleniyor. En az bir ay süreyle adada kalmayı kabul eden adaylarda aranan temel nitelikler ise fiziksel dayanıklılık, bağımsız hareket edebilme ve sorumluluk sahibi olmak.

Gönüllülerin üstleneceği ana görevler şunlardır: Barınak alanlarının temizliği ve bakımı, kediler için besin hazırlanması ve dağıtımı, yavru kedilerin sosyalleştirilmesi, hayvanlar için güvenli bir yaşam alanı oluşturulması.

Veterinerlik deneyimi veya vahşi kedilerle çalışma geçmişi olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilmekle birlikte, saha şartlarında çalışmaya hazır tüm gönüllülerin başvuruları kabul ediliyor.

TOPLUMSAL ETKİ VE YEREL YAŞAM

God’s Little People Cat Rescue kurucu ortağı Richard Bowell, yürütülen çalışmaların adadaki toplumsal algıyı değiştirdiğini ve yerel halkın sokak kedilerine yönelik tutumunda olumlu bir dönüşüm sağlandığını belirtiyor. Program, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen gönüllüler arasında kültürel bir paylaşım ortamı sunuyor.

Santorini ve Mikonos gibi yoğun turistik noktalara kıyasla daha az komercialize edilmiş bir yapıya sahip olan Syros, tarihi dokusu, mağara kiliseleri ve yerel mutfağıyla öne çıkıyor.

BAŞVURULAR EYLÜLDE BAŞLAYACAK

2026 yılı için belirlen kontenjanların dolduğu programda, 2027 sezonu gönüllü alımları Eylül 2026 itibarıyla başlayacak. Başvurular Syros Cats’in resmi web sitesi üzerinden kabul edilecek.