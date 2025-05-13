Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet dünyasında edinilen bilgiye göre, saat 02.30'da Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

İŞTE 13 MAYIS GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Türkiye'nin deprem kuşağında yer almayı tercih etmesi, bunların meydana geldiği olaylarla ilgili bilgileri anlık olarak takip etmek istiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, 27 Nisan itibariyle güncellendi. Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve merkez üssü gibi bilgilerine söz konusu kişisel internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLERİ PAYDAŞIYOR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye çapında gerçekleşen yer performanslarını anbean kaydedilerek kamuoyuna duyuruyor.

Özellikle İstanbul, Elazığ, Muğla, Düzce, Tokat, Kocaeli, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Denizli, Balıkesir, Tunceli, Sakarya, Kütahya, Erzurum, Aydın ve Çanakkale gibi faylar üzerinde bulunan şehirlerde yaşananlar, kişinin yaşadığında yer alıyor.

Onun iki seçim resmi internet sitelerinde yayımlanan listelerde, kadınların bulunduğu bölgede hissedilen veya hissedilmeyen depremleri saniyeler içinde öğrenilebiliyor.

Güncel deprem bilgilerine ulaşmak için:

AFAD son depremler ...

Kandilli son depremle r ...