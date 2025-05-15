Yunanistan’a ait ilk helikopterlerin, üretici firma Sikorsky’nin ABD’deki üretim hattında monte edilmeye başlandığı ve ilgili devletlerarası anlaşmaya göre, 2027 yılı içinde partiler halinde teslim edilmeye başlanacağı açıklandı.

SELANİK'E KONUŞLANDIRILACAK

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlamasına göre Black Hawk helikopterlerinin yeni üssü Selanik’in Thermi ilçesindeki Sedes askeri havaalanı olacağı ileri sürüldü.

Kaynaklara göre, bölgede gerekli incelemeler halihazırda yapılmış durumda ve helikopterlerin barındırılması ve bakımı için altyapı tesislerinin inşası ile Kara Havacılık personelinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli bütçeler de sağlandığı belirtildi.

Yine ilgili kaynakların belirttiğine göre, 2026 yılı içinde, Kara Havacılık’tan deneyimli ve genç pilotlar ile teknisyenlerden oluşan bir çekirdek kadro ABD’ye giderek yeni helikopterler için eğitim alacak. Eğitim, Alabama’daki Fort Novosel üssünde gerçekleştirilecek. Bu üs, ABD Kara Kuvvetleri’nin de Black Hawk eğitimi aldığı en büyük üslerden biridir. Eğitim tamamlandıktan sonra, personelin Yunanistan’a dönüşü ilk helikopterlerin teslimatıyla aynı döneme denk gelecek. Böylece eğitim, simülatörler yardımıyla yerde ve uçuşlarla havada devam edecek.

İlk etapta Yunanistan’a Amerikan eğitmenler de gelecek ve ihtiyaç olduğu sürece kalacaklar. Hedef, Silahlı Kuvvetlerin acil ihtiyaçları göz önüne alındığında, yeni helikopterlerin çok kısa sürede tam operasyonel olarak hizmete girmesidir.

HELİKOPTERLER EK MAKİNELİ TÜFEKLEREL DONATILACAK

35 adet Black Hawk helikopteri, “Utility” yani temel ekipmanla donatılmış çok amaçlı konfigürasyonda teslim edilecek ve makineli tüfeklerle donatılacak. İleriki bir aşamada, helikopterlere özsavunma sistemleri entegre edilecek.

Özel Harp Dairesi (ΔΕΠ) ihtiyaçları için ayrılan dört helikopter ise ek makineli tüfekler, zırh plakaları, roketler ve ilave sensörlerle donatılacak.

YUNANİSTAN’A 1 MİLYAR 149 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

35 adet UH-60M Black Hawk helikopterinin edinilmesi Yunanistan’a yaklaşık 1 milyar 149 milyon Euro’ya mal oldu.

Ödemesi şimdiden başladı ve 7 yıl içinde tamamlanacak. Aynı zamanda, 125 milyon Euro tutarında 7 yıllık bakım ve destek (FOS) anlaşması da imzalandı.