

Aydın'ın Nazilli ilçesinde modern tarım teknolojileriyle donatılan 100 dönümlük serada ejder meyvesi (pitaya) ve avokado üretimi gerçekleştiriliyor. Telli terbiye sistemiyle kurulan ve Ege Bölgesi'nde bu özelliğiyle ilk olma niteliği taşıyan tesiste, özel tül uygulamaları ve LED aydınlatma teknolojisi sayesinde yıllık yaklaşık 60 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Üretilen meyveler ise başta Almanya ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

İleri tarım uygulamalarının kullanıldığı serada, bölgenin yüksek sıcaklık ve düşük nem koşullarına uygun bir üretim ortamı oluşturuldu. Özel tül sistemleri bitkileri güneşin olumsuz etkilerinden korurken, LED destekli aydınlatma da verimliliğin artırılmasına katkı sağlıyor. Global Gap sertifikasıyla iyi tarım uygulamalarına uygun olarak yetiştirilen ejder meyveleri, aracı firmalar aracılığıyla Avrupa pazarına ulaştırılıyor.

EGE İKLİMİNE UYGUN ÜRETİM ORTAMI OLUŞTURULDU

Seradaki üretim modeli, yetiştirilen çeşitler ve hasat süreci hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Muhammed Kömür (29), bölgenin iklim özelliklerine uygun tropikal bir ortam oluşturduklarını belirterek, "Burada 25 bin metrekarelik alanda ejder meyvesi, 68 bin metrekarelik alanda ise avokado yetiştiriyoruz. Anavatanı Orta ve Güney Amerika olan ejder meyvesini, sera koşullarında Ege iklim kuşağına adapte ettik. Seramızda kırmızı, pembe, mor ve beyaz olmak üzere dört çeşit ejder meyvesi var. C vitamini, lif ve antioksidan değeri oldukça yüksek olan bu meyveler, özellikle sindirim sistemi sorunu yaşayanlar için çok faydalı. Tomurcuktan meyveye dönüşüm süresi 45-50 gün sürüyor ve ağustosun ilk haftasında hasada başlayacağız. Avokadoda ise kasım sonu, aralık başı gibi ürün alıyoruz" dedi.

BÖLGEDE İLK KEZ TELLİ TERBİYE SİSTEMİ UYGULANDI

Nazilli'nin sıcak iklim koşullarına uygun özel bir üretim modeli geliştirdiklerini ifade eden Kömür, "Aydın Nazilli bölgesinde fidan yetiştirirken ağaçlar aşırı sıcaklığa maruz kalıyor ve güneş yanıklığı oluşuyor. Bu yüzden doğru budama yönlendirmesi yapmak ve ağaçları korumak adına telli terbiye sistemini tercih ettik. Üzerindeki tül sistemi de bitkileri güneşe karşı koruyarak meyve yanıklığını engelliyor. Kışın kırağıya karşı koruma sağlarken, içeride tropikal bir nem ortamı oluşturuyor. Bu sistem Adana ve Mersin'de yaygınlaşmaya başladı ancak nem oranı yüksek olan Antalya'da buna gerek duyulmayabilir. Biz burada güneş şiddeti fazla, nem düşük olduğu için bu sistemi kurduk ve bölgede bu yöntemi uygulayan ilk üreticiyiz" ifadelerini kullandı.

HEDEF AVRUPA PAZARINDA DAHA GÜÇLÜ YER ALMAK

Bu sezonun üretim hedeflerini paylaşan Kömür, ""Ejder meyvesinde bu seneki hedefimiz 25 bin metrekarede 50 ile 60 ton arasında. Avokado ağaçlarımız henüz 3-4 yaşında ve yeni olduğu için bu yıl yaklaşık 100 bin adet meyve bekliyoruz. İyi tarım uygulamaları kapsamında Global Gap sertifikalı üretim yapıyoruz. Ejder meyvesinin genelini aracı firmalar vasıtasıyla Almanya ve İspanya'ya ihraç ediyoruz. Avokadoyu ise henüz tam kapasiteye ulaşmadığı için şu an yurt içinde kendi mağazalarımızda değerlendiriyoruz" dedi.

LED AYDINLATMA HASAT SÜRESİNİ UZATIYOR

Seradaki teknolojik altyapıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elektrik Elektronik Mühendisi İlay Ülker (24), LED sistemlerinin üretime önemli katkı sunduğunu belirterek, "LED sistemi sıfırdan bir çiçeklenme sağlamaz ancak mevcut meyve veren seralarda hasat süresini uzatır; meyvenin gelişimini, lezzetini, iriliğini ve şeker oranını doğrudan etkiler. Serada mavi, kırmızı ve gün ışığı LED'leri karışık olarak veriyoruz. Mavi LED'ler gövde büyümesini desteklerken, kırmızı LED'ler çiçeklenmeyi sağlıyor. Işıklar 24 saat boyunca açık kalmıyor. Gece saat 22.00 ile 02.00 arasında, yani günde yaklaşık 4-4,5 saat çalışması verimlilik için yeterli oluyor. Normalde temmuz ortasında başlayacak hasat süresini bu yöntemle 15-20 gün erkene çekebildiğiniz gibi, sezon sonunda da 15-20 gün kadar uzatabiliyorsunuz. Bu da bilimsel verilere göre verimi yüzde 20 oranında artıran bir sistem" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL OTOMASYONLA DAHA YÜKSEK VERİM HEDEFLENİYOR

Türkiye'de tropikal meyve seracılığının hızla geliştiğini dile getiren Ülker, "LED sistemlerini şu an her sera sahibi kullanmıyor ama kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Bu sene burada bir deneme, yani demo çalışması yaptık ve aldığımız sonuçlardan son derece memnunuz. İlerleyen yıllarda bu sistemi daha profesyonel, daha büyük alanlarda ve dijital otomasyonlarla birleştirerek çok daha yüksek verimlilik seviyelerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca seradaki telli terbiye sistemi, bitkilerin güneşe doğru düzensiz uzamasını engelliyor. Ağaçların dağınık değil, homojen bir şekilde, her yerden eşit gölge ve güneş alarak büyümesini sağlıyor" diye konuştu.