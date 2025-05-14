Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet dünyasında edinilen bilgiye göre, saat 01.51'da Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Muğla Datça'ya 155 km uzaklıkta olduğu bildirildi.

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

Deprem Antalya, Mersin, Aydın, İzmir, Denizli ve birçok ilde hissedildi.

MUĞLA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

İŞTE 14 MAYIS GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Türkiye'nin deprem kuşağında yer almayı tercih etmesi, bunların meydana geldiği olaylarla ilgili bilgileri anlık olarak takip etmek istiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, 27 Nisan itibariyle güncellendi. Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve merkez üssü gibi bilgilerine söz konusu kişisel internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLERİ PAYDAŞIYOR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye çapında gerçekleşen yer performanslarını anbean kaydedilerek kamuoyuna duyuruyor.

Özellikle İstanbul, Elazığ, Muğla, Düzce, Tokat, Kocaeli, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Denizli, Balıkesir, Tunceli, Sakarya, Kütahya, Erzurum, Aydın ve Çanakkale gibi faylar üzerinde bulunan şehirlerde yaşananlar, kişinin yaşadığında yer alıyor.

Onun iki seçim resmi internet sitelerinde yayımlanan listelerde, kadınların bulunduğu bölgede hissedilen veya hissedilmeyen depremleri saniyeler içinde öğrenilebiliyor.

Güncel deprem bilgilerine ulaşmak için:

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