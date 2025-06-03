Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"DEPREM GÖÇÜ"
Deprem göçünün Güney'den Muğla'ya doğru kaydığını söyleyen Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından şunları yazdı:
-14 Mayıs'tan beri Muğla M6 Depremleriyle tehdit ediliyordu.
-Bu gün oluşan M5,8 depremi bunun ispatıdır. Grit-Rodos deprem kuşağı Gediz- Simav Faylarının oluşturduğu Uşak Deprem Kümesi'ni 57 yıldan beri M6-7 depremleriyle büyütüyor.
-Deprem göçü güneyden Muğla'ya doğru devam edecek.
AHMET ÖVGÜN ERCAN: "DALMA BATMA KUŞAĞINDA"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Kuşadası’ndayım 5 dakika kadar süren yaklaşık M5,5 -6,5 dolayında güçlü bir depremle uyandım. Sarsım dalgalarının evin altında geçtiğini duyumsadım, uyandırdı. Deprem Rodos yakınlarında Güney Ege dalma batma kuşağında” açıklamasını yaptı.