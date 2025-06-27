Yunanistan’da ve Ege sahillerinde görülen mor denizanası akını ülkede panik yaşanmasına neden oldu. Yayınlanan haritada turizmin başkenti Bodrum açıklarında da mor denizanası görüldüğü ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yunanistan’da deniz canlıları ile ilgili araştırmalar yapan Hellenic Biodiversity Observatory'nin yayınladığı bilgilere göre bu yaz aylarında başta Halkidi, Pagasitik Körfezi, kuzey Euboea ve Ege sahillerinde mor denizanasının yoğun şekilde görülmeye başlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada bu bölgelerde denize girenlerin çok dikkatli olması gerektiği mor denizanasınını görüldüğü sahillerin hızla arttığı açıklandı.

Bodrum’un Torba, Yalıkavak, Gümüşlük ve Gölköy sahillerinde de geçen yıl mor deniz anaları karaya vurmuştu.