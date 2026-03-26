İsrail’in, Yunanistan’a ait bazı Ege adalarını uzun vadeli kullanım için devralmayı planladığı yönündeki iddialar, bölgedeki jeopolitik dengeleri sarsabilecek yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı.

İddiaya göre, İsrail yönetimi bu adaları stratejik sığınaklara dönüştürmeyi hedeflerken, planın kiralama ya da satın alma seçeneklerini içeren geniş kapsamlı bir proje olduğu belirtiliyor.

Türkiye gazetesinin iddiasına göre, bu çerçevede bazı adaların 40 ila 50 yıllığına kiralanması ya da doğrudan satın alınması seçenekleri gündemde yer alıyor.

'KIBRIS' VURGUSU DİKKAR ÇEKTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul, söz konusu girişimin yalnızca Ege adalarıyla sınırlı olmadığını belirtti. Ertuğrul’un değerlendirmesine göre bu planın arkasındaki asıl hedefin Kıbrıs olduğu yönünde ciddi işaretler bulunuyor.

Ertuğrul, bu girişimi geçmişte Filistin’de yaşanan süreçlere benzeterek bunun tehlikeli bir tekrar niteliği taşıdığını ifade etti. Türkiye ve KKTC’nin böyle bir gelişmeye kayıtsız kalmayacağını vurgulayan Bakan, İsrail’in adalara yerleşmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

EGE’DE 'ARZIMEVUT–MEGALİ İDEA' BENZETMESİ

Ege jeopolitiği üzerine çalışmalarıyla bilinen Emekli Deniz Albayı Prof. Dr. Celalettin Yavuz, adaların statüsüne dikkat çekti. Yavuz’a göre Yunanistan, 1960’lı yıllardan itibaren askerden arındırılmış olması gereken adaları silahlandırıyor.

Yavuz, mevcut gelişmelerin Yunanistan’ın “Megali İdea” hedefleriyle benzerlik taşıdığını, İsrail’in bölgedeki ilgisinin ise bu yaklaşımı tamamlayan bir unsur gibi göründüğünü ifade etti. Bu durumun iki taraf arasında örtük bir stratejik yakınlaşma izlenimi verdiğini belirtti.

KRİZİ BAŞLATABİLİR

Yavuz, Türkiye’nin Ege’de askerî açıdan güçlü bir konumda olduğunu ve olası gelişmelere karşı hazırlıklı bulunduğunu dile getirdi. Özellikle amfibi birlikler ve bölgedeki askerî varlığın caydırıcı nitelik taşıdığına dikkat çekti.

Ayrıca bu tür girişimlerin Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir kriz başlatma potansiyeli taşıdığı uyarısında bulundu.