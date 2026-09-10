Ege Denizi'nin güneydoğusunda yer alan küçük Yunan adası İncirli'nin belediyesi, adada hızla azalan nüfusun önüne geçmek için ailelere teşvik programı başlattı.
Belediye Başkanı Christofis Koronaios tarafından önerilen ve belediye meclisi tarafından oy birliğiyle onaylanan karar doğrultusunda, adada kalıcı olarak ikamet eden ailelere doğan her çocuk için tek seferlik 3 bin euro, yani yaklaşık 170 bin TL tutarında mali destek verilecek.
Teşvikten yararlanmak isteyen ailelerin belediyeye kayıtlı olmaları ve bebek doğduğunda adada kalıcı olarak ikamet etmeleri şartı bulunuyor.
TEŞVİKTEN VERGİ ALINMAYACAK
Sağlanacak olan finansal destek vergiden muaf tutulacak ve ailelerin faydalandığı diğer sosyal yardımların gelir eşiği hesaplamalarına dahil edilmeyecek.
Belediye yetkilileri, yapılan 170 bin TL'lik ödemenin Yunanistan'ın yeni yerel yönetim yasası kapsamında izin verilen azami miktar olduğunu vurguladı.
Programın derhal uygulanabilmesi için belediyenin 2026 yılı bütçesinden 9 bin euroluk kaynak ayrıldığı açıklandı.
ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANACAK
Yetkililerin, nüfus artışını teşvik etmek amacıyla ek önlemler üzerinde de çalıştığı belirtildi. Bu kapsamda, İncirli'de yaşayan her çocuk için 5 yaşına gelene kadar aylık 150 Euro, yani yaklaşık 8 bin 500 TL tutarında ek ödeme yapılması seçeneği değerlendiriliyor.
Belediye Başkanı Koronaios, alınan önlemlerin gençleri adada kalmaya ve aile kurmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirterek, bu adımların Yunanistan'ın birçok küçük adasını etkileyen demografik düşüş eğilimini tersine çevirmeye yardımcı olacağını söyledi.