Ege’de dünyaca ünlü (Nudist) çıplaklar adası Gavda (Gavdos’ta) Afrika’dan akın akın gelen göçmenler karşısında çaresiz kaldı. Sadece 32 kilometre yüzölçümüne sahip yaklaşık 180 kişinin yaşadığı adaya son bir haftada Afrik’Dan gelen yaklaşık 2 bin göçmen çıktı.

Yunanistan’da yayın yapan ulusal www.protothema.gr ulusal haber sitesi okuyucularına duyurdu. Sadece iki polisin bulunduğu adada yerel yönetim başkent Atina’dan acil yardım uyarısında bulundu.

ÇIPLAKLAR ADASI YOKSULLUK ADASI

Göçmenlerin bir bölümü Girit Adası’ndaki Hanya ili göçmen kampına götürülürken, adada internet ve sabit telefon olmaması. Liman Başkanlığı’nda ise sadece 2 polisin görev yapması ve liman Başkanlığı’nın teknesinin bozuk olması yerel yönetimin sert tepkisine neden oldu.

HER GÜN 4 TEKNE İLE 200-250 GÖÇMEN GELİYOR

Girit Adası’nın 79 kilometre kuzeyinde bulunan ve dünyanın dört bir yanından gelen çıplakların (Nudistlerin) akınına uğrayan adada halen çoğunluğu Sudan, Eritre, Mısır, Yemen ve Bangladeş’ten gelen göçmenlerin bulunduğu belirtildi.

Hemen her gün 4 tekne ile adaya göçmen geldiği ve her teknede 50-60 göçmenin bulunduğu belirtildi.