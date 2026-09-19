Türkiye tarafında 51. Komando Tugayı’nın Tunceli-Hozat bölgesinden Aydın’ın Söke ilçesine kaydırılması Ege’de yeniden yapılanmanın parçası olarak ortaya çıktı. Söke’nin Sisam Adası’nın karşısındaki konumu nedeniyle gelişme Yunanistan’da da yakından takip ediliyor. Tam bu gelişmenin hemen ardından, Batı Trakya’nın dağlık kesimindeki Büyük Derbent’te yeni bir askeri konuşlanma dün resmen başladı.

Meriç iline bağlı Sofulu bölgesindeki Büyük Derbent köyüne Yunan Komando Bölüğü’nün konuşlanmasına hazırlanırken, askeri tesislerde son dönemde kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Büyük Derbent’teki yeni askeri yapılanmanın başlangıcı için 17 Eylül Perşembe günü dini tören düzenlenecek. Törene askeri ve siyasi makamların yanı sıra bölgedeki resmi yetkililerin katılması bekleniyor.

Sınır bölgesine parayla nüfus takviye planı

Yunanistan hükümeti, nüfusu azalan sınır bölgelerine taşınanlara 10 bin euroya kadar destek verecek. Meriç’ten Epir’e kadar uzanan programda iş şartı aranmayacak.

Kaş’a yalnızca 2 kilometre uzaklıktaki Meis’e ise özel paket uygulanacak. Adada çalışanlara yıllık 5 bin euro verilecek. Çocuk sahiplerine ise bin Euro ek destek sağlanacak.