Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarına dair gerilimlerin sürdüğü bir dönemde Güney Ege-1 Deniz Parkı'nı kuracak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağını Danıştaya sundu.

Yaz aylarında tamamlanması öngörülen ancak birkaç ay geciken kararnamenin Yunan karasuları sınırları içerisinde kaldığı kaydediliyor. Buna karşın Türkiye; Ankara tarafından "gri bölge" olarak tanımlanan ve aralarında Kinaros ile Levitha'nın da bulunduğu bölgedeki bazı ada ve adacıklar üzerindeki egemenliğe itiraz ediyor.

Atina yönetimi ise söz konusu taslağı Danıştaya iletirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ekim ayı gündeminde yer almayan "Mavi Vatan" kanun teklifini ve Ankara'daki iç gelişmeleri yakından izliyor.

Atina, bu yasa tasarısını Türkiye'nin deniz parkı girişimlerine yönelik bir karşılığı olarak değerlendirdi.

YUNANİSTAN'DAN 'KABLO' HAZIRLIĞI

Deniz parkı sürecinin yanı sıra Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ı deniz altından birbirine bağlayacak su altı elektrik kablosu projesine ilişkin araştırmaların yeniden başlatılması yönünde hazırlıklar yürütülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Girit'in Kandiye kenti ile Kıbrıs'taki Baf arasında araştırma yapılmasını öngören bir NAVTEX duyurusunun salı günü itibarıyla yayımlanabileceği ifade edildi.

Görev alması beklenen araştırma gemisi Abeille Marengo pazartesi gecesi geç saatlerde Napoli'de beklerken, Atina'nın projenin yeni engellerle karşılaşmadan ilerlemesi için temkinli davranıyor.

ANKARA'NIN UYARILARINI DİNLEMEDİLER

Karar, Yunanistan'ın talep ettiği deniz parklarının Türk karasularını ihlal ettiği yönünde Ankara'dan gelen uyarılara rağmen alındı.

Yunanistan Türkiye'nin kıta sahanlığı iddialarını reddederken, Fransız yüklenici firma Nexans da temaslarını yalnızca Atina ve Lefkoşa'daki makamlarla yürüteceğini açıkladı.

Bu gelişmelerin yanı sıra bir diğer araştırma gemisi KOBI RUEGG, yayımlanan bir Kıbrıs Navtex'i doğrultusunda Kıbrıs bağlantılı EMC veri kablosuna yönelik çalışmalar öncesinde Kandiye Limanı'nda bulunuyor.

Türk makamlarının ise Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi üzerinde yetki bildirerek karşı bir uyarı yayımladığı bildirildi.