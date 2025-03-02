Yapılan açıklamaya göre, hem Kuzey Ege hem de Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Bu kuvvetli rüzgarlar, deniz ulaşımında aksamalara ve olumsuz hava koşullarına yol açabilir.

Ayrıca, denizde seyir halinde olan gemi ve teknelere dikkatli olmaları, mümkünse güvenli bir limana demirlemeleri tavsiye edildi.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor, ancak bu süre zarfında denizcilere ve sahil şeridinde yaşayan vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.