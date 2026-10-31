Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, kaydedilen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıklarken, sarsıntının 8,83 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. EGE DENİZİ'NDE DÜN DE 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANMIŞTI Ege Denizi'nde dün de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 13.44'te kaydedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçülmüştü. ARTÇILAR DA KAYDEDİLMİŞTİ Büyük depremin ardından bölgede saat 14.00'te 3,8; saat 15.05'te ise 3,7 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.

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