Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Sakız (Chios) Adası’ndaki yakınlarının yanına gelmek için vapura binen kadın Saronik körfezinde denize düştü. Kadını bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yunanistan’ın başkenti Atina’dan İzmir’in Çeşme ilçesi karşısındaki Sakız Adası’na gelmek için feribota binen 61 yaşındaki kadın Sakız Adası’nda karaya çıkmayınca soruşturma başlatıldı.
Feribotun güvenlik kameralarından kadının Saronik körfezinde denize düştüğü tespit edildi. 61 yaşındaki kadının bulunması için 4 sahil güvenlik botu, 3 arama kurtarma ekibi 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Bölgede ki şiddetli rüzgarın arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.