Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Andros Adası açıklarında, klasik döneme ait büyük bir ticaret gemisinin enkazı bulundu. Enkazda, geçmişte şarap veya zeytinyağı taşımak için kullanıldığı değerlendirilen yüzlerce seramik amfora gün yüzüne çıkarıldı.

Yunanistan Kültür Bakanlığı, keşfin bir vatandaşın ihbarı üzerine gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlığa göre, gemide bulunan amforaların özellikleri enkazın MÖ 5. yüzyılın sonları ile MÖ 4. yüzyılın başlarına tarihlendiğini gösteriyor.

Denizin 44 metre derinliğinde tespit edilen enkaz alanında, sıvı taşımak amacıyla kullanılan, süslemesiz ve çift kulplu üç farklı amfora tipi belirlendi. İlk değerlendirmelere göre geminin yaklaşık 600 ila 650 amfora taşıdığı tahmin ediliyor.

Bakanlık açıklamasında, "Bu dikkat çekici keşif, geç klasik dönemdeki deniz ticareti ve denizcilik faaliyetlerine ilişkin bilgilerimizi önemli ölçüde zenginleştiriyor" ifadelerine yer verildi. Uzmanlar, yapılacak ayrıntılı incelemelerin geminin taşıdığı yükün niteliği ve çıkış noktası hakkında yeni bilgiler sağlayacağını düşünüyor.

Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, her amfora tipinden örnekler çıkardı. Ayrıca gemiye ait olduğu değerlendirilen kurşun gövdeli bir çapa ile balast taşı olarak kullanıldığı düşünülen taş yığınına da ulaşıldı. Bu bulguların, geminin rotası ve ticari faaliyetleri hakkında önemli ipuçları sunması bekleniyor.