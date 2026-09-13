Mercan topluluklarının yaklaşık 70 metre derinlikte başladığı ve 120 metreye kadar devam ettiği tespit edildi. İlk incelemeler, ormanın daha derin bölgelere doğru uzanabileceğini gösteriyor.

SU ALTI ROBOTLARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Altı kişilik araştırma ekibi bölgeyi araştırma gemisiyle inceleyerek, insanlı dalışların güçleştiği derinliklerde uzaktan kumandalı su altı araçları ve görüntüleme sistemlerinden yararlandı. Böylece deniz tabanındaki mercanların yayılımı ve çevresindeki yaşam alanları görüntülendi.

Keşfedilen yapı, tropikal denizlerde görülen sert mercan resiflerinden farklı olarak gorgon olarak bilinen yumuşak mercanlardan oluşuyor. Bu mercanların oluşturduğu geniş yapı, çok sayıda deniz canlısı için barınma ve yaşam alanı sağlıyor.

Araştırmalar sırasında bölgede önemli miktarda kalsiyum karbonat birikiminin yanı sıra deniz tabanındaki fay kırıkları ile su ve gaz çıkışları da tespit edildi. Bilim insanları bu yapıların mercan topluluklarıyla ilişkisini daha ayrıntılı incelemeyi planlıyor.

SINIRLARI HENÜZ TAM BELİRLENMEDİ

Şu ana kadar görüntülenen mercan ormanının kıyıdan yaklaşık 2 deniz mili açıkta başladığı ve 2 kilometreden fazla uzandığı belirlendi. Ancak araştırmacılar henüz ormanın tamamının sınırlarını ortaya çıkarmış değil.

Çalışmaların daha derin sularda devam ettirilmesi planlanıyor. Mercan topluluklarının 120 metrenin altında da sürüp sürmediği araştırılacak; alanın kesin sınırları belirlendikten sonra korunmasına yönelik çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor.