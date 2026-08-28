Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 93 bin ABD Doları karşılığında satın alınan emekli bir Airbus A300 tipi uçak, Ege Denizi’nde kasıtlı olarak batırılarak yapay resif ve su altı dalış merkezine dönüştürüldü.

1980 yılında üretilerek Olympic Airways bünyesinde yolcu uçağı olarak göreve başlayan “SX-BEF” tescilli ve “Ajax” isimli hava aracı, 1999 yılında kargo uçağına dönüştürüldü. Aralarında ACT Cargo'nun da bulunduğu firmalarda "TC-ACZ" tesciliyle hizmet veren uçak, 30 yılı aşkın operasyonel ömrünün ardından 2012 yılında emekliye ayrıldı.

BEŞ KAMYONLA TAŞINDI

Karayolu taşımacılığı standartlarını aşan boyutları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda parçalara ayrılan 54 metre uzunluğundaki ve 44 metre kanat açıklığına sahip dev uçak, beş kamyonluk lojistik operasyonla Kuşadası bölgesindeki Güzelçamlı mevkiine getirildi. Burada yeniden monte edilen 47 ton ağırlığındaki gövde; kaldırma balonları, dalgıçlar ve deniz araçları rehberliğinde deniz tabanına indirildi.

Uçak, Kuşadası açıklarında kumlu bir zemine, yaklaşık 20 ila 24 metre derinliğe konumlandırıldı. Güncel dalış verilerine göre yapının en sığ noktalarının 20 ila 22 metre aralığında bulunduğu bildirildi.

BÖLGEDEKİ SU ALTI POPÜLASYONU VE TURİZM ARTTI

Projeden önce belirgin bir dalış hareketliliğinin bulunmadığı bölge, uçağın batırılmasının ardından su altı sporcuları ve fotoğrafçılar için bir odak noktası haline geldi. Sertifikalı dalgıçların gövde içerisinde ilerleyerek kokpit bölümüne kadar ulaşabildiği rotada güvenlik gereği yetkili eğitmenler eşliğinde dalış yapılması şart koşuluyor.

2020 yılında gerçekleştirilen incelemelerde; uçağın iç ve dış bölümlerinde balık sürülerinin yanı sıra müren balıkları ve yengeçler gibi farklı deniz canlılarının konuşlandığı, yapının ekosisteme entegre olduğu tespit edildi. Emekli uçak, Ege Denizi'nde su altı canlılarına ev sahipliği yapmaya ve dalış turizmine hizmet etmeye devam ediyor.