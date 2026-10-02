Ege Denizi'nde fırtına: Feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 19.00 ve 21.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 08.00, 10.00, 12.00, Bozcaada'dan ise 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.