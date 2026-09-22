Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kampus sınırları içerisinde yapılacak basın açıklaması, gösteri ve benzeri etkinlikleri önceden rektörlük iznine bağlama kararı, üniversitede gerilimi tırmandırdı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 27 öğrenci gözaltına alındı.

STANT AÇAN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

Rektörlük kararına ve İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesine tepki göstermek amacıyla kampüs içerisinde stant açan öğrencilere ilk olarak Üniversite Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) ekipleri müdahale ederek standı kapatmak istedi. Gerilimin tırmanması üzerine kampüse giren Çevik Kuvvet ekipleri, stant çevresini abluka altına aldı.

27 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin ablukaya aldığı alandaki müdahalesi sonucu toplam 27 öğrenci gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ: "BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ"

Olayların ardından Ege Öğrenci Forumu resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ege'de İçişleri Bakanlığı'nın öğrenci muhalefetini baskılamak için yayımladığı genelgeye karşı bir araya gelen arkadaşlarımızın kurduğu standa önce ÖGB saldırdı, sonra da rektörün imdadına yetişen Çevik Kuvvet arkadaşlarımıza saldırdı. Ege Öğrenci Forumu'ndan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere birçok öğrenci gözaltına alındı. Özerk demokratik üniversite mücadelemiz devam edecektir, baskılar bizi yıldıramaz.”