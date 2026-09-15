Ege Üniversitesi kampüsünde alınan araç giriş düzenlemesi velileri isyan ettirdi. Bir öğrenci velisinin CİMER’e yaptığı başvuru, üniversitenin güvenlik amacıyla hayata geçirdiği araç giriş düzenlemesinin sahada farklı bir soruna yol açtığını ortaya koydu.

KAMPÜS GİRİŞİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞUYOR

CİMER’e iletilen şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre, Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından uygulamaya alınan araç giriş düzenlemesi kapsamında Bilfen İlkokulu öğrencilerinin velilerinin araçlarıyla kampüs içerisine girmesi yasaklandı.

Öğrencilerini okula bırakmak veya okul çıkışında almak isteyen veliler ise belirlenen tek bir giriş noktasına yönlendirildi. Ancak söz konusu girişin kapasitesinin yetersiz olması, özellikle sabah ve okul çıkış saatlerinde araç yoğunluğunun artmasına ve uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Veliler, sabah saatlerinde oluşan trafik nedeniyle çocuklarını okula zamanında ulaştırmakta güçlük çekerken, okul çıkışında da öğrencilerini alabilmek için uzun süre araç içerisinde beklemek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

“ÇOCUKLARIN OKULA ZAMANINDA ULAŞMASI GÜÇLEŞİYOR”

CİMER başvurusunda mevcut uygulamanın yalnızca veliler açısından bir ulaşım sorununa yol açmadığı, küçük yaştaki öğrencilerin eğitim gördükleri okula düzenli, zamanında ve güvenli şekilde ulaşmasını da güçleştirdiği vurgulandı.

Dilekçede, araç yoğunluğunun öğrenciler açısından güvenlik riski de oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Veliler, Ege Üniversitesi kampüsünün güvenliğinin sağlanması ve araç trafiğinin kontrol altında tutulması gerektiğinin farkında olduğunu belirtirken, talebinin kampüse kontrolsüz ya da sınırsız araç girişine izin verilmesi olmadığının altını çizdi.

VELİLER İÇİN KONTROLLÜ GİRİŞ ÖNERİSİ

Başvuruda, kampüs içerisinde faaliyet gösteren eğitim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin velileri için kontrollü bir araç giriş sistemi oluşturulması önerildi.

Bu kapsamda öğrencilerin bırakılması ve okuldan alınması amacıyla belirli saatlerle sınırlı olmak üzere plaka tanımlama sistemi, veli araç kartı, geçici veya özel bandrol gibi yöntemlerin uygulanabileceği ifade edildi.

Dilekçede özellikle ilkokul çağındaki çocukların güvenliğinin dikkate alınması gerektiği belirtilerek, mevcut uygulamanın hem üniversitenin güvenlik ihtiyacını karşılayacak hem de öğrencilerin okula erişimini zorlaştırmayacak şekilde yeniden değerlendirilmesi istendi.

“MEVCUT UYGULAMA SAHADA İNCELENSİN”

CİMER’e yapılan başvuruda, Bilfen İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin velilerine öğrenci bırakma ve alma saatleriyle sınırlı olmak üzere kontrollü araç giriş hakkı tanınması talep edildi.

Bunun plaka tanımlama, veli bandrolü, araç kartı veya üniversite yönetiminin uygun göreceği başka güvenli bir yöntemle yapılması önerildi.

Bu uygulamanın mümkün görülmemesi durumunda ise mevcut giriş noktasında yaşanan yoğunluğu ortadan kaldıracak ve öğrencilerin okullarına zamanında ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlayacak alternatif bir trafik ve giriş düzenlemesi oluşturulması istendi.

Veli ayrıca, kampüs içerisinde eğitim gören öğrencilerin velilerinin araç girişine ilişkin mevcut kararın gerekçesinin ve uygulama esaslarının açıklanmasını talep etti. Bunun yanı sıra, velilerin yararlanabileceği herhangi bir istisna veya bandrol prosedürü bulunup bulunmadığının da kendisine bildirilmesini istedi.

Başvuruda, yaşanan sorunun özellikle sabah ve okul çıkış saatlerinde sahada yapılacak bir incelemeyle açık şekilde görülebileceği belirtildi.

Veli, çocukların eğitim kurumlarına zamanında ve güvenli biçimde ulaşabilmesini sağlayacak bir çözüm geliştirilmesi için gerekli adımların atılmasını ve başvurusuyla ilgili kendisine bilgi verilmesini talep etti.