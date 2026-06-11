Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgelerindeki makilikler, zeytinlikler ve yol kenarlarında, halk arasında "yılan bıçağı", "drakula" ve "leş çiçeği" olarak bilinen Dracunculus vulgaris bitkisi çiçek açtı. Botanik dünyasının en sıra dışı türleri arasında yer alan bitki, kendine has morfolojik yapısı ve üreme stratejisiyle dikkat çekti.

YILAN DERİSİ DESENLİ BİR GÖVDESİ VAR

Akdeniz iklim kuşağına uyum sağlayan ve yaklaşık 1 metreye kadar boylanabilen yılan bıçağı çiçeği, adını ortasında yer alan koyu mor, bıçak benzeri kalın çubuktan alıyor. Bitkinin yeşil gövdesindeki benekli doku yılan derisini andırırken, çiçeğin kadifemsi iç yüzeyi ise koyu bordo ve siyaha yakın renk tonlarıyla diğer endemik türlerden ayrışıyor.

ÇÜRÜMÜŞ ET GİBİ KOKUYOR

Bitki, yaşam döngüsünün en kritik aşaması olan tozlaşmayı gerçekleştirmek için biyolojik bir yöntem kullanıyor. Çiçek açtığı ilk 1-2 gün boyunca çevreye çürümüş et kokusu yayan bitki, bu sayede leş sineklerini ve polen taşıyıcı böcekleri bünyesine çekiyor. Sineklerin çiçeğin iç kısmına girmesiyle dölleme süreci tamamlanıyor ve takip eden günlerde ağır koku kendiliğinden ortadan kalkıyor.

UZMANLAR "DOKUNMAYIN" UYARISI YAPTI

Araceae familyasına ait olan yılan bıçağı çiçeğinin tüm dokularında yüksek oranda kalsiyum oksalat kristalleri bulunuyor. Kimyasal yapısı nedeniyle ciddi şekilde zehirli olan bitkinin yapraklarına, çiçeğine veya toprak altındaki yumrularına çıplak elle dokunulması ciltte akut tahriş ve kaşıntıya yol açabiliyor. Ağız yoluyla tüketilmesi halinde ise hayati tehlike arz eden zehirlenmelere sebep olabileceğinden, uzmanlar bitkinin bulunduğu alanlarda çocukların ve evcil hayvanların kontrol altında tutulması gerektiği uyarısında bulundu.