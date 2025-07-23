Yunanistan 780 milyon Euro harcayıp “Ekosistemi koruma” gerekçesiyle Ege ve İyon denizlerinde 2 ayrı alanda toplam 28 bin kilometrekare “Deniz Parkı” alanı ilan etme kararı aldı. Bu gelişme endişe yarattı. Deniz parklarından biri Ege’de Milos (Değirmenlık) adasının batısından Nisiros (İncirli) adasına kadar uzanan 9 bin 500 kilometrekarelik alanı kapsıyor.

TÜRKİYE ALEYHİNE

Bölge, Datça yarımadasına kadar girerek karasularımızı tehdit edecek. İkinci alan İyon Denizi’nde Kefalonya ve Kithira adası açıklarında. “Deniz Parkı” ilanı Yunanistan’ın Ege’deki nüfuz alanını Türkiye aleyhine genişletecek, deniz trafiğinde kontrol sağlayacak ve açık deniz balıkçılık faaliyetlerini engelleyecek. Kararın asıl amacının ise Yunanistan’ın Ege’deki karasularını önce 6 milin üzerine sonra da 12 mile çıkarma planının ön hazırlığı olduğu öne sürülüyor.

Güney Kıbrıs da “Deniz Parkı” ilanı için benzer hazırlıklar yapıyor. Rumlar, söz konusu bölgede ABD ve Katar ortaklığı ile doğal gaz/petrol arıyor. Bu gelişme, Güney Kıbrıs’ın, KKTC’nin deniz parsellerindeki hak iddiaları ile KKTC’nin deniz hükümranlık alanına yönelik Rum tacizlerini de yeniden gündeme getirecek.

EGEMENLİK VURGUSU

Türkiye, “Deniz Parkı” ilanının Ege’de yeni sorunlara yol açacağı tepkisini verdi. Yunanistan’ın egemenliği kendisine ait olmayan ada ve adacıkların statüsünü değiştirmeye çalıştığı vurgulandı. Yunan Dışişleri

Bakanlığı ise “Türkiye çevresel bir konuyu siyasallaştırmak istiyor” değerlendirmesi yaparak iddiaları reddetti.

SAVAŞ SEBEBİ SAYILIYOR

“Deniz Parkı” uluslararası hukuka göre bir devletin karasularında ilan edilebiliyor. Yunanistan’ın ise Türk karasılarına uzanan hamlesi, hep istediği Ege’de karasularını 12 mile çıkarma planının hazırlığı olarak değerlendiriliyor. TBMM 1995’te bir karar alarak 12 mili “Savaş nedeni” saymıştı.

Cem Gürdeniz

‘Şantaj cephesi destek veriyor’

“Mavi Vatan” kavramının mimarı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada Yunanistan’ın kararını değerlendirdi: “Yunanistan Ege’de yeni hamleler ve anlaşmalar ile egemenliği kendisine devredilmemiş 153 ada, adacık ve kayalığın statüsünü sömürme peşinde. Deniz Parkları ile de yeni bir oyuna başvurup, yüzde 49’u açık deniz alanı olan Ege’de kendi kıta sahanlığını genişletmeyi amaçlıyor. ABD, İngiltere ve AB şantaj cephesinin desteği ile Yunanistan tarafından sıkıştırılmaya çalışılıyoruz. Bu durumu kabul edemeyiz.”

Rumlar, ABD-Katar konsorsiyumu adına sondaj yapmak için Valaris DS-9 gemisini kiralamıştı.

RUMLAR DA AKDENZ’E GÖZ DİKTİ

Türkiye’nin sondaj gemilerini çekmesiyle Rumlar, Doğu Akdeniz’de yerleşti. Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesiyle çakışan Kıbrıs açıklarındaki 5. parselde harıl harıl gaz arıyorlar.