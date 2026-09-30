Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yeniden baş gösteren şap hastalığı, hayvancılık sektörünü alarm durumuna geçirdi. İzmir'in önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Ödemiş ve Tire’de hayvan pazarlarının faaliyetlerine ara verilirken, salgının çevre illere de yayıldığı bildirildi.

"PAZARLARI KAPATMAK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Salgının yayılım seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Selçuk Karakülçe, virüsün kontrol altına alınabilmesi için yalnızca pazarları kapatmanın yeterli olmayacağını vurguladı. Karakülçe, il ve bölge sınırları arasındaki canlı hayvan sevkiyatlarının vakit kaybetmeksizin tamamen durdurulması gerektiğini belirtti.

RİSK HANGİ İLLERDE YÜKSELİYOR?

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez’in haberine göre, hastalık halihazırda geniş bir coğrafyada etkisini gösteriyor. Karakülçe İzmir’in yanı sıra Niğde, Aksaray, Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa’da da şap vakalarına rastlandığını aktardı. Besilik hayvan tedarikinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin öne çıktığını hatırlatan Karakülçe, sınır hattındaki denetim eksiklikleri ile olası kaçak hayvan girişlerinin ülke genelindeki risk tablosunu ağırlaştırdığına dikkat çekti.

TAŞIMA RİSKİNE KARŞI SIKI DENETİM ÇAĞRISI

Önümüzdeki dönem için kurbanlık hayvan tedarikine başlayan üreticilerin virüs taşıma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Karakülçe, kontrolsüz sevk edilen hayvanların güzergâh boyunca hastalığı her yere bulaştırdığını kaydetti. Üreticilerin mağdur olmaması ve salgının büyümemesi adına nakil yollarında ve il girişlerinde denetimlerin artırılması talep ediliyor.