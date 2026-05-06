Arnavutluk’tan Ukray’na seyir halinde olan Vanuatu bayraklı kargo gemisinin Ege Denizi’nin ortasındaki Andros Adası yakınlarında kayalıklara çarparak öne ağır hasar aldığı sonra yarıya kadar battığı belirtildi. Yaklaşık 8.000 ton soda külü taşıyan kargo gemisinde bulunan 8’i Türk biri Azerbaycan vatandaşı 9 denizcinin Yunan sahil güvenliği tarafından kurtarılarak Andros adasına götürüldüğü belirtildi.

Kurtarma operasyonunu 3 Yunan sahil güvenlik ,1 Fronteks (Avrupa Sınır Muhafızları) botu ile 2 helikopter ve bölgede hareket haline olan iki yolcu feribotunun katıldığı belirtildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeden fotoğraflar paylaştı.