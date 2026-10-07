Ege Denizi'nde gece saatlerinde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk deprem 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 02.43'te 4,1 büyüklüğünde kaydedildi. Ardından saat 02.50'de 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

İLK DEPREM 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'ın açıkladığı bilgiye göre ilk deprem, 7 Ekim 2026 saat 02.43.57'de Ege Denizi'nde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 (Mw) olarak ölçülürken, merkez üssünün Datça'ya 167,95 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Sarsıntının derinliği ise 6,99 kilometre olarak kaydedildi.

7 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

İlk depremin ardından yaklaşık 6 dakika 39 saniye sonra Ege Denizi'nde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD'ın verilerine göre 7 Ekim 2026 saat 02.50.36'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 (Mw) olarak açıklandı. Bu depremin de merkez üssü Ege Denizi olarak belirtilirken, Datça'ya uzaklığı 169,72 kilometre, derinliği ise 6,75 kilometre olarak kaydedildi.