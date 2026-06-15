ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı ve 3 ayı aşkın süredir devam eden savaşı sonlandıracak mutabak zaptı imzalanmak üzere. Savaşın sona ermesiyle petrol fiyatları düşerken altın yükseldi.

ABD Başkanı, barış konusunda yapılan ön anlaşmayı ABD halkı için gerçek bir zafer olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı'ndan 'petrolün akacağını' söyledi.

Nitekim anlaşmaya göre 60 gün boyunca Hürmüz Boğaz'ından geçiş ücreti alınmayacak. Tankerler serbest bir şekilde dünya petrolünün yüzde 20'sinin geçtiği Boğaz'ı kullanacak.

Can alıcı noktayı ise, İran Devlet basını Fars Haber Ajansı duyurdu. Buna göre müzakerelerin son anında, mutabakat metni, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran-Umman egemenliği meselesini açık ve kesin bir şekilde teyit edecek şekilde değiştirildi.

Can alıcı noktayı ise, İran Devlet basını Fars Haber Ajansı duyurdu. Buna göre İran, 60 günün sonunda Boğaz'ı kullanan gemilerden 'servis ücreti' alacak.

Buna göre İran yönetimi Boğazı kullanan her gemiye acenta hizmeti sağlayacak ve bu gemilerden ücret alacak. Gemiler, Boğaz'ı geçmek için İran'la iletişim halinde olmak zorunda.

Bu durum, ABD Başkanı'nın "Hürmüz Boğazı tamamen ücretsiz kalacak" taahhüdüyle çelişen bir iddia oldu.

Serbest bırakılacak dondurulmuş varlıkları ve petrol ticaretine getirilen yaptırımıların da kaldırılması şartıyla birlikte İran, savaştan karlı çıktı.