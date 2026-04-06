Dr. Raj Arora gibi uzmanlara göre cildi en hızlı yaşlandıran uyku pozisyonu, yan pozisyonda yatmak. Birçok kişi tarafından tercih edilen bu pozisyon, gece boyunca yüzün aynı tarafının yastığa baskı yapmasına neden oluyor. Bu sürekli basınç ve sürtünme, 'uyku kırışıklıkları' olarak bilinen çizgilerin oluşumunu tetikliyor. Özellikle aynı tarafa sürekli yatmak, yüzün o bölgesinde daha derin ve asimetrik kırışıklıklara yol açabiliyor. Yaş ilerledikçe cildin esnekliği azaldığı için bu çizgiler daha kalıcı ve belirgin hale geliyor.

YAN YATMAK NEDEN CİLDİ YAŞLANDIRIYOR?

Yüz derisi gece boyunca saatlerce aynı noktaya maruz kaldığında, kolajen ve elastin lifleri zorlanıyor. Bu baskı, cildin doğal yenilenme sürecini olumsuz etkileyerek erken yaşlanma belirtilerini öne çıkarıyor. Sürtünme de cilt bariyerini zayıflatıyor ve kırışıklık oluşumunu kolaylaştırıyor.

EN DOĞRU UYKU POZİSYONU

Uzmanlar, sırt üstü uyumayı en cilt dostu pozisyon olarak tavsiye ediyor. Bu şekilde yüz yastığa hiç baskı yapmıyor, bu da uyku kırışıklıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Eğer yan yatmayı alışkanlık haline getirdiyseniz, geçiş sürecinde ipek veya saten yastık kılıfı kullanmak faydalı olabilir. Bu tür yastık kılıfları sürtünmeyi azaltarak cilde daha nazik davranıyor.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK FARK YARATIYOR

Cilt yaşlanmasını yavaşlatmak için genetik veya pahalı kremlerden önce günlük alışkanlıklarımızı gözden geçirmek gerekiyor. Sırt üstü uyumaya çalışmak, her sabah güneş kremi sürmek, bol su içmek ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak gibi basit adımlar, uzun vadede cildinizin daha genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Dr. Raj Arora gibi uzmanlar da bu konuda uyarıyor: Cilt sağlığı büyük ölçüde yaşam tarzımızla şekilleniyor. Küçük ama tutarlı değişiklikler, aynaya baktığınızda büyük farklar yaratabiliyor.