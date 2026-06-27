En çok tüketilen et ürünlerinin başında gelen kıymayı kasaptan değil de süpermarket reyonlarından ambalajlı alırken çoğumuz hep aynı hatayı yapıyor: Sadece etin üst kısmındaki parlak kırmızı renge bakıp sepete atmak.

Kıymayı elinize aldığınızda ilk yapmanız gereken şey, paketin tabanını incelemek olmalı. Eğer ambalajın altında büyük miktarda kırmızımsı bir sıvı birikmişse veya et adeta kendi suyunda yüzüyorsa, o üründen arkaya bakmadan uzaklaşın.

Etin altında az miktarda sıvı olması normal kabul edilse de, yoğun sıvı birikmesi o ürünün saklama ve nakliye aşamalarında "soğuk zincirinin kırıldığının" ve doğru sıcaklıkta korunmadığının en net kanıtıdır.

Ayrıca ambalajında en ufak bir delik, çatlak veya sızıntı olan paketleri asla satın almayın. En küçük bir sızıntı bile etin içeriye ölümcül bakterileri çektiği anlamına gelir, bu da gıda zehirlenmesi riskini tavan yaptırır.

Her gri et bozuk mudur?

Halk arasında kıymanın her zaman canlı bir kırmızı renkte olması gerektiğine dair yanlış bir inanış vardır. Oysa kıymanın iç kısmı, oksijenle teması kesildiği için hafifçe griye veya kahverengiye dönebilir; bu durum etin bozulduğu anlamına gelmez.

Uzmanlara göre tazeliğin ve kalitenin asıl turnusol kağıdı kokusu ve dokusudur. Taze kıymanın ekşi, keskin veya rahatsız edici bir kokusu asla olmamalıdır.

Kıyma alırken bu belirtileri görürseniz derhal çöpe atın

Paketi açtığınızda veya reyon incelerken aşağıdaki belirtilerden sadece birini bile fark ederseniz o eti kesinlikle tüketmeyin.

Etin yüzeyinde tabakamsı, mukozalı bir sıvı oluşması

Dokunulduğunda ele yapışkan, sümüksü bir his vermesi

Keskin bir ekşi koku veya amonyak kokusu yayılması

Ambalajın dibindeki sıvının ağır ve kötü kokması.

Marketten eve dönüş yolculuğunuz yaz aylarında kesinlikle 1 saati aşmamalıdır. Eve ulaşır ulaşmaz kıymayı uygun sıcaklıktaki buzdolabına koymalı ve en fazla 1-2 gün içinde tüketmelisiniz. Eğer bu sürede pişirmeyecekseniz, eti derin dondurucuya kaldırarak kalitesini ve güvenliğini koruma altına almalısınız.