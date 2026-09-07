Piyasalar rekor seviyelerde gezerken, efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın adımları finans dünyasında alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

CEO'luk görevinden ayrılmadan önce rekor seviyede nakit rezervine ulaşan ve alttan almaktan çok hisse satışı yapan dev yatırımcının, olası bir piyasa balonuna karşı sunduğu "tek çözüm yolu" ortaya çıktı.

Nakit Rekoru Kırdı Ama Alımı Durdurmadı

Berkshire Hathaway'in başında bulunduğu son çeyreklerde sattığı hisse miktarı aldıklarını katlayan Buffett, buna rağmen piyasadan tamamen çekilmeyi reddediyor. Piyasaların şişirilmiş bir balona benzediği bu dönemde efsane isim, kriz anlarında izlenmesi gereken stratejiyi şu sözlerle özetliyor: "İyi günde de kötü günde de, özellikle de kötü günde almaya devam edin." (Buffett bu stratejisini 2017'deki açıklamasında bu sözlerle ifade etmişti.)

Piyasayı Zamanlamaya Çalışanlar Kaybediyor

Charles Schwab tarafından gerçekleştirilen dev araştırma, 80 farklı 20 yıllık dönemi inceleyerek çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.

Tüm piyasa koşullarında aksatmadan, tutarlı yatırım yapanlar.

"Piyasa düşecek" korkusuyla nakitte bekleyen veya hiç yatırım yapmayanlar.

S&P 500 endeksi, yaşanan büyük çöküşlere ve sert düzeltmelere rağmen son 10 yılda %250'den fazla büyüdü.

S&P 500 Almak İçin Doğru Zaman Mı?

Buffett'ın genel yaklaşımında yatırımı kesmemek, ancak olası bir çöküş anında alım yapabilmek için kenarda nakit bulundurmak öne çıkıyor.

Öte yandan, Motley Fool analistlerinin yayımladığı son raporda dikkat çekici bir detay öne çıktı. Analist ekibi, önümüzdeki yıllarda yüksek potansiyele sahip olduğunu değerlendirdiği 10 hisseyi sıralarken S&P 500 endeksini bu listenin dışında bıraktı.

Geçmişte listeye giren 1.000 dolarlık Netflix yatırımının 445 bin dolara, Nvidia yatırımının ise 1.4 milyon dolara ulaştığı hatırlatılırken, uzmanlar uzmanlar tek bir endekse bağımlı kalmanın risklerine işaret ediyor.

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