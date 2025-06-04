Ülkede yaşanan ekonomik kriz eğitim sistemini de vurdu. Sadece burs ve geri ödemeli kredi alan öğrenciler masraflarını karşılayamıyor ve okulu bırakmak zorunda kalıyor. Yaşanan zorlukları rakamlar ortaya koyuyor.

Verilere göre; üniversite sınavına başvuru sayısı son 3 yılda 966 bin 803 kişi azaldı. Bu yıl 21-22 Haziran’da yapılacak üniversite sınavına da geçen yıla göre başvuru sayısı 560 bin 230 kişi birden düştü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YKS 2025 sınavına bu yıl 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğunu açıkladı.

BÜYÜK FARK VAR

Özvar, “Sağlıkta ve tarımda dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi eğitim modelleri geliştiriyoruz. Tüm üniversitelerimizde sizlere kaliteli ve donanımlı bir yükseköğretim hayatı sunacağız” vaadinde bulunsa da üniversite başvuru sayıları son 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

YKS’ye başvuru yapan adaylardan 1 milyon 375 bin 383’ünü kadınlar, 1 milyon 185 bin 257’sini ise erkekler oluştu. Böylece kadın adaylar, erkeklerden 190 bin 126 fazla oldu.

Verilere göre; 2019 yılı ile 2024 yılları arasında toplam 324 bin 819 öğrenci üniversite kaydını dondurdu.