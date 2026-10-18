Olay, Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde meydana geldi. İstanbul İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllü grubundan 14 kişi, tatbikat amacıyla bölgeye geldi. Bugün öğle saatlerinde ekibin yönünü kaybettiği yönünde ihbarda bulunulması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalarda insansız hava araçlarından da yararlanıldı. Yapılan tarama sonucunda grubun bulunduğu bölge tespit edildi.

EĞİTMENİN CESEDİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma çalışmaları sırasında dağlık alanda düşerek hayatını kaybettiği belirlenen İHH eğitmeni Sinan Yavuz’un cansız bedenine ulaşıldı.

Sarp ve ulaşımı güç arazide mahsur kalan diğer 13 kişinin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Isparta Valisi Abdullah Erin de bölgeye giderek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

6 İLDEN TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim 2026 günü saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, insansız hava aracı destekli çalışmalarla ekibin bulunduğu yerin kısa sürede tespit edildiği ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Diğer 13 kişinin kurtarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Kastamonu, Konya ve Denizli’den toplam 28 personel ile 8 araç bölgeye sevk edildi.