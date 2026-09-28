Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde öğretmen M.B., aralarında husumet bulunan A.B.’nin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Saldırıyı protesto eden Eğitim-İş, “Okullarımız ne kadar güvencesiz olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

ÖĞRETMEN OKUL BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Osmaniye’nin Merkez ilçesine bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde öğretmen M.B.’ye silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen A.B., ruhsatsız tabancayla öğretmene ateş etti.

Saldırının ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, şüpheli A.B. kısa sürede yakalandı. Ağır yaralanan öğretmen M.B. ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sırasında öğrencilerin derste olduğu, silah seslerinin ardından öğrencilerin panik yaşayarak dışarıya yöneldiği belirtildi.

EĞİTİM-İŞ'TEN OKUL ÖNÜNDE PROTESTOğitim-İş’ten okul önünde protesto

Olayın ardından Eğitim-İş Osmaniye Şubesi üyeleri okul önünde basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Adem Yücel, saldırıyı protesto etmek amacıyla üzerine kırmızı boya sürülmüş öğretmen önlüğü giydi.

Yücel, okulların güvenli alanlar olması gerektiğini vurgulayarak, saldırının eğitim emekçilerinin karşı karşıya kaldığı güvenlik sorununu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

“Daha üç gün önce basın açıklamalarımızı gerçekleştirdik. Manisa Turgutlu’daki olaydan günler sonra maalesef Osmaniye’de bu acı olaya şahit olduk” diyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz okullarımız güvenli ortamlar olsun derken maalesef yine Osmaniye’de okulların ne kadar güvencesiz olduğunu gördük.”

'ÖĞRENCİLER PANİK HALİNDE DIŞARIYA YÖNELDİ'

Saldırının okulun güvenlik noktasına yaklaşık 50 metre mesafede gerçekleştiğini belirten Yücel, olayın öğrencilerin ders yaptığı sırada yaşandığını söyledi.

Yücel, saldırıya uğrayan öğretmenin yeğeninin okula geldiğini ve köy korucusu tarafından durdurulduğunu aktararak, “Kimliğine bakılıyor ve amcasını görmek istediğini söylüyor. Daha sonra yaklaşık 50 metre uzaktaki yere giderek amcasına iki üç el silahla ateş ediyor” ifadelerini kullandı.

Yücel, saldırı sırasında öğrencilerin büyük panik yaşadığını belirtti.

'OKULLARIMIZ EN GÜVENLİ YERLER OLSUN'

Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunan Yücel, okullarda güvenlik önlemlerinin neden daha önce alınmadığını sordu.

“Artık bu olaylar bitsin. Okullarımız en güvenceli yerler olsun” diyen Yücel, eğitim emekçilerinin okullarına korkusuzca gitmek istediğini belirtti.

Yücel, “Biz eğitimciler, öğretmenler olarak okullarımıza korkusuzca gitmek istiyoruz. Bu olayların artık son bulmasını istiyoruz” dedi.

'YİNE ÖĞRETMENİN GÖMLEĞİNE KAN DÜŞTÜ'

Kırmızı boya sürülmüş öğretmen önlüğünü gösteren Yücel, yaşanan saldırının öğretmenlere yönelik şiddetin geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti.

Yücel, “Yine öğretmenin gömleğine kan düştü. Yine kan düştü. Bugün Osmaniye’de, yarın başka bir yerde” diye konuştu.

Eğitimcilerin toplumdaki itibarının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirten Yücel, “Eğitimcilerin, öğretmenlerin sevgi, saygı ve itibarının yeniden öğrenci, veli ve devlet gözünden sağlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.