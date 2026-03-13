Malatya’da bir özel eğitim kurumunda yaşandığı öne sürülen şiddet olayı kamuoyunda tepki topladı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kurum velisi olduğu belirtilen ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin iştirakinin müdürü ile eşinin, kurumda görev yapan kadın bir yöneticiye fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

İddialar hakkında Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin görüşünü almak amacıyla belediyeyi aradık. Ancak aramalarımıza rağmen yetkililerden herhangi bir geri dönüş yapılmadı.

YÖNETİCİYE SALDIRDI İDDİASI

Okul tarafından yapılan açıklamaya göre, olay kurum içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, veli olduğu belirtilen Veysel Tay ve eşi, okulda görev yapan kadın yöneticiyle yaşanan tartışmanın ardından fiziksel saldırıda bulundu. Saldırı sonucu yöneticinin darp edilerek yere düşürüldüğü ve baygınlık geçirdiği aktarıldı. Yaralanan yönetici sağlık kuruluşuna kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun takip edildiği belirtilirken, olayın ardından kurum tarafından hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Yaşanan olayın kamuoyuna yansımasının ardından eğitim camiasından da tepki geldi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çeşitli eğitim sendikaları, eğitimcilere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

“EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ”

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eğitim ortamlarının saygı ve güven temelinde olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, bir eğitim kurumunda görev yapan personele yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir saldırı olmadığı, aynı zamanda eğitim kurumlarının saygınlığına ve güvenliğine yönelik ağır bir ihlal olduğu ifade edildi.

Kurum açıklamasında ayrıca, olayla ilgili tüm hukuki süreçlerin başlatıldığı ve dosyanın yargıya taşındığı belirtilerek, çalışanların güvenliği ve onurunun korunması konusunda kararlı bir tutum sergileneceği kaydedildi.

SENDİKALARDAN VE EĞİTİM YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Olayın ardından eğitim sendikaları ve il milli eğitim yetkilileri, eğitimcilere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek olayın yakından izleneceğini açıkladı. Eğitim kurumlarında güvenli çalışma ortamının sağlanmasının tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Yetkililer, soruşturma ve hukuki sürecin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.