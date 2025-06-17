Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile dini vakıf ve dernekler arasında yapılan protokoller eğitim sistemini kuşatma altına aldı.

TÖBSEN (Tüm Öğretmenler Birliği) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, “TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, Cihannüma, Ensar, İHH ve Peygamber Sevdalıları Vakfı gibi iktidara yakın vakıf ve dernek görünümlü tarikat ve cemaatlerin oluşturduğu yapılanmalar, Milli Eğitim Bakanlığı üzerine kâbus gibi çökmüş durumdadır. Bir yanda TÜGVA, diğer yanda İlim Yayma, Bursa İl Milli Eğitim’i örümcek ağı gibi sarmış durumdadır” dedi.

Serkan Bebek

ANAYASA’YA AYKIRI

Bebek, “İlim Yayma, FETÖ tarzı uygulamalarla, her başvuranı istediği yere yerleştiren ve kamu okullarını profesyonel bir şebeke gibi kullanan bir yapılanma sergilemektedir” tespitini yaptı. İlim Yayma ve TÜGVA’nın devlet okullarında yaz okulu açmasının, Anayasa’nın ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun göz göre göre çiğnendiğinin göstergesi olduğu da belirtildi.

EĞİTİM DEVREDİLEMEZ

Bebek şöyle devam etti:

“Kamuya ait okulların ve Bakanlık bütçesinin herhangi bir dini veya siyasi yapılanmanın faaliyet alanına açılması, laiklik ilkesine, fırsat eşitliğine ve pedagojik temellere aykırıdır. Hiçbir cemaat, vakıf ya da özel yapı, devletin asli görevlerinden olan eğitimi devralamaz.”

138 okulun öğrencileri hedeflerinde

TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, özellikle İlim Yayma şube başkanlarının öğretmen veya idareci olarak görev yaptığı okullar, yaz okulu için tercih edildiğini söyledi. Bebek, “Bursa TÜGVA’nın 12 İlçede 138 okulda 32 bin öğrenciye yaz okulu davetini yaptığını kamuoyuna duyurmuştuk” dedi.

‘Atatürk düşmanı sınıflara girip propaganda yapıyor’

TÖBSEN’in iddiasına göre TÜGVA Bursa İl Teşkilat Koordinatörü Yunus Kul’un önceki yıllarda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde yaptığı paylaşımlarda, “Elhamdülillah ne güzel bir gün ki yokluğuyla müşerref oluruz” ifadesini kullandı. Kul’un başka bir paylaşımında, “Aziz Atatürk yaptıklarını asla unutmayacağız” cümlesine “#çocuğunukemalizmdenkoru” etiketi ekledi. Ayrıca “CHP demek vatan haini demektir” paylaşımı yaptı.