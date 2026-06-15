Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri sonuçlarını yayımlayarak 25 yaş ve üzerindeki nüfusun ortalama eğitim süresinin 9,6 yıla yükseldiğini duyurdu. Bu resmi veri ülke genelinde eğitim düzeyinin istikrarlı artışını gösterirken, iller ve cinsiyetler arasındaki demografik değişimleri de net bir şekilde görünür kıldı. Cinsiyet bazında yapılan incelemede erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl, kadınların ise 8,9 yıl olarak hesaplandı.

ANKARA ZIRVEDE YER ALDI

İl bazındaki sıralamada Ankara 10,9 yıllık ortalamayla Türkiye genelinde zirvedeki yerini korumayı başardı. Başkenti sırasıyla 10,3 yıl ile İstanbul, 10,2 yıl ile Eskişehir ve 10,1 yıl ile Kocaeli takip ederken Yalova ve İzmir 10'ar yıllık eğitim süreleriyle üst sıralarda konumlandı. Listenin en alt sırasında 7,6 yıl ile Ağrı yer alırken, Şanlıurfa 7,8 yıl, Muş 8,2 yıl, Kastamonu ve Van ise 8,3 yıllık ortalamalarla son sıraları paylaştı.

Eğitim süresi halihazırda yüksek olan Ankara yüzde 13,2 ve Eskişehir yüzde 14,5 ile artış hızının en sınırlı kaldığı yerler olarak kayıtlara geçti. Son on yıllık dönem incelendiğinde ise en güçlü büyüme performansı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde görüldü.

Artış oranında ilk beş sırada yer alan iller şöyle:

Şırnak: %48,5 Hakkari: %40,4 Muş: %35,7 Şanlıurfa: %35,5 Van: %33,1

YÜKSEKÖĞRETİMDE KADINLAR ERKEKLERİ GERİDE BIRAKTI

Raporda dikkat çeken bir diğer yapısal gelişme ise yükseköğretim mezuniyet oranlarında yaşandı. Türkiye genelinde 25-34 yaş grubundaki yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 45,6’ya ulaşırken, bu yaş grubundaki kadınların üniversite mezuniyeti oranı yüzde 50,3 olarak kaydedildi.

Aynı yaş grubundaki erkeklerde bu oranın yüzde 41 seviyesinde kalması, genç nüfusta kadınların yükseköğretime katılım ve başarı oranında erkekleri geride bıraktığını resmi olarak tescilledi.