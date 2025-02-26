Türkiye’nin en büyük üçüncü eğitim sendikası Eğitim İş, “Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü” başlattı. Tekirdağ’dan yürüyüşe geçen Eğitim-İş üyelerinin ikinci güzergahı Çanakkale oldu. Yürüyüş Bursa ve Eskişehir’in ardından 1 Mart’ta Ankara’daki mitingle sona erecek.
MÜFREDATA HAYIR
CHP milletvekilleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın da destek verdiği yürüyüş öncesi basın açıklaması yapan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, şunları söyledi:
“Cumhuriyet’in en büyük kazanımlarına sistematik bir saldırı düzenleniyor. AKP iktidarı, eğitim sistemini bilimsellikten uzaklaştırarak, gerici müfredatlarla yeni nesilleri karanlığa mahkum etmeye çalışıyor.
Eğitimi bir ticaret haline getiren, çocuklarımızı cemaatlerin kucağına atmak isteyen bu düzene karşı susmayacağız.”