Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2027-2029 Orta Vadeli Planı (OVP) hazırlandı. MEB’e ayrılan bütçe 4 yıldır sistematik düşüyor. On yıl önce merkezi bütçeden yüzde 13,1 pay alan MEB, 2027’de yüzde 3,3 düşüşle, yüzde 9,8’e geriliyor.

MEB bütçesi 2017’de 85 milyar iken, YÖK ve ÖSYM bütçeleri ile birlikte 2026’da 2 trilyon 896 milyardı.

ZOR GÜNLER KAPIDA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 2026’da 1 trilyon 944 milyar olan bütçesi, 2027’de 2 trilyon 248 milyar 762 milyon olarak planlandı. MEB’in 2027 bütçesi 304 milyar artacak gibi görünse de bütçeden aldığı pay, 2026’ya göre yüzde 1,4 oranında düşecek. 2026’da eğitim için merkezi bütçeden yüzde 11,2 pay alan MEB, 2027’de yüzde 9,8 pay alacak.

BÜTÇENİN ÇOĞU MAAŞLARA

İktidar, “eğitime en yüksek pay” diyerek her bütçe döneminde övünse de eğitime aktarılan paranın yüzde 83’ü maaşlar- zorunlu harcamalara, yüzde 7’si mal ve hizmet alımına, yüzde 8,2’si sermaye giderlerine, yüzde 1,98’i dini vakıf ve derneklere gitti. 17 milyon öğrencinin eğitimine, bütçeden sadece yüzde 7 kaldı.

YÖK ve ÖSYM netleşmedi

Türkiye’nin 2027 bütçesi; 24 trilyon 854 milyar 241 milyon TL öngörüldü. Bu paranın 2 trilyon 248 milyar 762 milyonu MEB’e ayrıldı. MEB, son 10 yılın en düşük bütçesini alacak. MEB, YÖK ve ÖSYM için eğitimin toplam bütçesi 2026’da, 2 trilyon 896 milyardı. YÖK ve ÖSYM’nin, yeni bütçeleri netleşmedi.